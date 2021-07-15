الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش دى بنتي اللي أنا أعرفها».. من هو والد الفنانة حلا شيحة؟

والد الفنانة حلا
والد الفنانة حلا شيحة

تصدر البحث عن الفنانة حلا شيحة ووالدها الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، محركات البحث على جوجل بعد مهاجمة الأولى للفنان تامر حسني لطرحه كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا” وإعلانها أنها تفاجئت بالمشاهد التي جمعتها مع الأخير وتحريمها لنشره، الأمر الذي استنكره والدها متسائلا: لماذا لم تعلن عن هذا الرفض وقت تصوير المشاهد؟ 

وأضاف "مش دي حلا بنتي اللي أنا أعرفها" ناصحًا إياها بعدم إقحام الدين في الموضوع، كما أثنى على أخلاق النجم تامر حسني.

ولهذا تعرض لكم الدستور في السطور التالية أبرز المعلومات عن أحمد شيحة.


-من مواليد الإسكندرية عام 1945، وتخرج في أكاديمية الفنون الفرنسية 1968 وعاش متنقلا ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.

 

-تخصص في مجال التصوير وكان له حضور في المعرض المقام بمناسبة استشهاد البطل عبدالمنعم رياض، في بيروت عام 1969 كما شارك في معرض  بيكاسو ايست القاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفاء بمدينة الأقصر عاصمة الفن والتاريخ  2019

 

-شارك في العديد من الأعمال والأحداث الدولية البارزة مثل المعرض المقام  بقاعة مارتن لوثر كنج عام  1989، كما كلف بتنفيذ الصحن الخاص بالقبة في مسجد فاطمة بالكويت (فيبر جلاس)، والحدث الدولي الآخر الذي شارك فيه هو قوميسير بينالي فينسيا الدولي في دورته  الخامسة والثمانون والتي أقيمت بفنسيا عام 2019.

-عُرف الفنان بكتاباته الفنية ولتميزه تمت طباعة أبحاثه للعديد من اللغات، واشترك في الكتابة الفتية خارج مصر أيضا حيث ساهم  في الكتابة النقدية بمجلة “مرآة الأمة” بالكويت، وذلك في السبعينيات من القرن الماضي.

-ونظرًا  لتفوقه في مجاله منذ بداية حياته تمكن من الحصول علي العديد من الجوائز مثل جائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016، واستطاع  التميز في جامعة  كاليفورنيا وحصوله علي شهادة تقدير من مجلس إدارة الجامعة عن أعماله الفنية بها، عام 1989، كما منحه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جائزة  لتميزه في مشواره الفني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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