أفضل الأغذية لبشرة صحية فى الصيف

تتعرض البشرة بكافة أنواعها للعديد من التقلبات في فصل الصيف، حيث نجدها تارة شاحبة وتارة أخرى مليئة بالزيوت وتارة غير حيوية على الإطلاق، وهذا يتوقف بالطبع على ما يتم تناوله مما ينعكس على البشرة بالطبع، وما بين كافة هذه الخيارات نجد خلال السطور التالية أفضل طرق الحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف.

أوضح الدكتور أحمد مقلد، استشاري التغذية العلاجية، أن العناية بالبشرة تختلف حسب اللون ودرجة البشرة، وطرق العناية تختلف عن الأخرى، ومن بين الأساسيات التالي للحصول على بشرة حيوية ومتألقة من خلال الغذاء..

وتابع: من أفضل الأطعمة المغذية للبشرة نجد الجزر والمشمش والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الطماطم، التوت، البسلة، السلمون، الماكريل والأسماك الدهنية الأخرى بالإضافة للمكسرات.

وهناك أيضا أطعمة لا بد من البعد عنها أو التقليل منها قدر الإمكان للحفاظ على بشرة صحية طوال الوقت، ومن هذه الأطعمة السكريات المصنعة أو المكررة والكربوهيدرات الأخرى، وكذلك الدهون غير الصحية مما يزيد من شيخوخة البشرة بشكل مبكر، كما أوضح استشاري التغذية.

تعزيز الصحة الجيدة

وأضاف: هناك الكثير من الأطعمة الخاصة بالبشرة الصحية تعزز الصحة، ومن الأفضل أن يتم التركيز على اتباع نظام غذائي صحي متكامل يعتمد على تناول الفواكه والخضروات ومشتقات الحليب المنخفضة أو منزوعة الدسم، بالإضافة لإدراج المكسرات والحبوب والبقوليات في وجباتك المفضلة، ويعد اختيار الخبز والمكرونة اختيارا جيدا ولكن مع التقليل من الحلويات.

ومن بين النصائح أيضًا التى أكد عليها الطبيب ضرورة الحفاظ على تقشير البشرة بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى الحفاظ على الترطيب من خلال تناول المياه والسوائل بشكل مستمر، مما يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها، والتخلص من الماكياج أمر أساسي للحفاظ على البشرة، وعدم الشيخوخة المبكرة.

ومن الفواكه اللازمة لنضارة البشرة هي البطيخ، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، والعنب لإحتوائه على مضادات أكسدة، بالإضافة إلى المشمش لاحتوائه على البيتاكاروتين وفيتامين سي مما يحافظ على البشرة، والأفوكادوا يعد من الفواكه المميزة أيضًا والموصى بها.