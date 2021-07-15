اجتماع للصيادين بسفاجا لمناقشة نقل ميناء الصيد للجنوب

عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم ، اجتماع مع ممثلي الصيادين بسفاجا بحضور سكرتير مدينة سفاجا ومديري كلا من الإدارات المختصة "إدارة الشئون القانونية والادارة الهندسية ومدير الشئون الادارية" ومن جمعية الصيادين كلًا من محمد عيد، رئيس جمعية الصيادين بسفاجا وأحمد عيد عضو بجمعية الصيادين وحمدان طايع احد الصيادين ومحمود عيد فرد من الصيادين واشرف عيد احد الصيادين.

أوضحت المغربي، أن الاجتماع يهدف الى مناقشة مقترح هيئة موانئ البحر الأحمر بتطوير ميناء سفاجا وإجراء توسعات تشمل تنفيذ ميناء الصيادين ويكون جنوب المدينة وعلى احدث طراز من ارصفة ومباني مساعدة وثلاجات حفظ ومصانع تعليب وتغليف للأسماك وذلك في اطار توسعات ميناء سفاجا الحالي وفي إطار المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأضافت رئيس المدينة، أنه تم عرض المقترح على الصيادين وشرحه بشكل مفصل ومن جانبهم رحب الصيادين به لأنه يعد مشروع قومي يساهم في ازدهار مدينة سفاجا.

وأشارت المغربي إلي أن الصيادين كانت لهم بعض الملاحظات التي تم تسجيلها في محضر رسمي منها أن يكون موقع الميناء الجديد جنوب تقسيم القزاقات وجنوب ميناء أبو طرطور لما فيه من تناسب مناجي مع النشاط وقريب من الميناء القديم وملائم من ناحية الطقس، وطالبوا بان تقوم هيئة الموانئ من خلال مجلس المدينة بعرض القصور كاملة على ممثلي الصيادين للتأكد من مدي ملائمتها للأنشطة من حيث " السعة التخزينية _ طول وعرض المرسي" مع عدد المراكب الخاصة بالصيادين العاملين بالمدينة وذلك للتأكد من توفير كافة الخدمات .

كما طالبوا بقيام الهيئة بتنفيذ الميناء الجديد أولا قبل ترك الميناء الحالي على أن يتم نقل الميناء بجميع انشطتة "نزهة _ صيد.. إلخ" بالإضافة إلى ضرورة أن تكون أرض الميناء الجديدة بما عليه من مباني ومراسي وخلافه ملك الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أسوة بالميناء القديم حتي يتثني التعامل مع جمعية الصيادين.