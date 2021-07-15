الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع للصيادين بسفاجا لمناقشة نقل ميناء الصيد للجنوب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم ، اجتماع مع ممثلي الصيادين بسفاجا بحضور سكرتير مدينة سفاجا ومديري كلا من الإدارات المختصة "إدارة الشئون القانونية والادارة الهندسية ومدير الشئون الادارية" ومن  جمعية الصيادين كلًا من محمد عيد، رئيس جمعية الصيادين بسفاجا وأحمد عيد عضو بجمعية الصيادين وحمدان طايع احد الصيادين ومحمود عيد فرد من الصيادين واشرف عيد احد الصيادين.

أوضحت المغربي، أن الاجتماع يهدف الى مناقشة مقترح هيئة موانئ البحر الأحمر بتطوير ميناء سفاجا وإجراء توسعات تشمل  تنفيذ ميناء الصيادين ويكون جنوب  المدينة وعلى احدث طراز  من ارصفة ومباني مساعدة وثلاجات حفظ ومصانع تعليب وتغليف للأسماك وذلك في اطار توسعات ميناء سفاجا الحالي وفي إطار المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأضافت رئيس المدينة، أنه تم عرض المقترح على الصيادين وشرحه بشكل مفصل ومن جانبهم رحب الصيادين به لأنه يعد مشروع قومي يساهم في ازدهار مدينة سفاجا.

وأشارت المغربي إلي أن الصيادين كانت لهم بعض الملاحظات التي تم تسجيلها في محضر رسمي منها أن  يكون  موقع الميناء الجديد جنوب تقسيم القزاقات وجنوب ميناء أبو طرطور لما فيه من تناسب مناجي مع النشاط وقريب من الميناء القديم وملائم من ناحية الطقس،  وطالبوا بان تقوم هيئة الموانئ من خلال مجلس المدينة بعرض القصور كاملة على ممثلي الصيادين للتأكد من مدي ملائمتها للأنشطة من حيث " السعة التخزينية _ طول وعرض المرسي"  مع عدد المراكب الخاصة بالصيادين العاملين بالمدينة وذلك للتأكد من توفير كافة الخدمات .

كما طالبوا بقيام الهيئة بتنفيذ الميناء الجديد أولا قبل ترك الميناء الحالي على أن يتم نقل الميناء بجميع انشطتة "نزهة _ صيد.. إلخ" بالإضافة إلى ضرورة أن تكون  أرض الميناء الجديدة بما عليه من مباني ومراسي وخلافه ملك الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أسوة  بالميناء القديم حتي يتثني التعامل مع جمعية الصيادين.

البحر الاحمر موانئ اجتماع الصيادين ميناء سفاجا المشروعات هيئة موانئ البحر الأحمر رئيس مدينة سفاجا الشئون القانونية المشروعات الكبرى صيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

والد حلا شيحة: نعيش حالة انهيار نفسي بسببها.. وبقول لـ تامر حسني: «متزعلش»

«المركزي»: ارتفاع في أسعار الخدمات الإدارية وتراجع الخضروات خلال يونيو

«حياة كريمة» بالسكة الحديد.. عربات «تحيا مصر» تنهي أسطورة «قطارات الغلابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى