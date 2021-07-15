الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

69 ألف مستفيدة من مبادرة «دعم صحة الأم والجنين» بالشرقية

مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٦٦ ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أواخر شهر ديسمبر الماضي، وذلك بدعم معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و الدكتورة ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ ٦٩٠٦٧ سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتى الآن.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة، وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين، وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفاً أنه يتم تقديم خدمات المتابعة، والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم، والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم.

وأشار إلى أن ذلك بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، إذ تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأضاف “مسعود” بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٠٢٧٠٠ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.

فحوصات فرقة وكيل وزارة الصحة مستلزمات ضغط المبادرة الرئاسية وكيل الوزارة والعلاج

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