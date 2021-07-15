«الآن» مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021.. الشروط والبنوك المشاركة

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك منذ إطلاق البنك المركزي المصري شروط المبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط المبادرة والبنوك المشاركة فيها



مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021

أعلن البنك المركزي المصري منذ أيام عن تفاصيل المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأنظمة سداد ميسرة ومدة تقسيط تصل إلى 30 عاما وقد خصص لها قرابة 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 3% حيث تغطي تمويل شراء قرابة 200 ألف شقة سكنية وذلك إذا توافرت الشروط التي وضعها البنك سواء في الراغب في الشراء أو العقار الذي فيه الشقة أو الوحدة السكنية المراد شراءها وذلك لضمان سداد الأقساط الشهرية دون تعثر في الدفع حيث تهدف المبادرة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين من تلك الفئات الراغبين في تملك وحدات سكنية.

شروط تقديم محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري 2021

يمكن للراغبين في التقديم مبادرة التمويل العقاري 2021 من محدودي الدخل أن تتوافر فيهم الشروط التالية:-

أن يكون مصري الجنسية

أن يكون دخل الراغب في الاستفادة 4.5 ألف جنيه للأعزب و 6 ألاف جنيه للمتزوج

أن تكون قيمة الوحدة السكنية 350 ألف جنيه بحد أقصى

أن يتم دفع 10% من قيمة الوحدة السكنية على سبيل المقدم

أن تكون الوحدة كاملة التشطيب جاهزة للسكن

أن يكون الهدف من الشراء السكن وليس الاستثمار



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تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

البنوك المشاركة في التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 2021

يشارك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 لمحدودي ومتوسطي الدخل قرابة 20 بنكا يعمل في القطاع المصرفي في مصر، أبرزها البنك الأهلي والبنك العقاري المصري وبنك الاستثمار العربي وبنك الإسكان والتعمير وبنك ناصر الاجتماعى والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي وبنك كريدي أجريكول وبنك المصرف المتحد وبنك بلوم والبنك التجاري الدولي والبنك القطري وبنك الكويت الوطني وبنك الاستثمار العربي وبنك التعمير والإسكان والبنك المصري وبنك الاتحاد الوطني الخليجي وبنك الاتحاد الوطني وبنك التنمية الصناعية.