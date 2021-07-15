الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة قناة السويس تعقد مؤتمر «القيادة الرقمية والأمن السيبراني» اليوم

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس انعقاد المؤتمر الصحفي التمهيدي لمؤتمر “القيادة الرقمية والأمن السيبراني” (1 - 3 أغسطس)، الخميس، بقاعة تنمية الموارد في الجامعة.

يأتي تنظيم المؤتمر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الظواهري، نائب رئيس المؤتمر.

يتناول المؤتمر الصحفي عرضًا للتعريف بالمؤتمر وأهدافه وأهم الموضوعات محور النقاش، التي يتناولها المؤتمر علي مدار ثلاثة أيام متتالية.

في سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق أولى قوافل الإصحاح البيئي التوعوية إلى قرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك صباح الأربعاء، مشيراً إلى مشاركة الجامعة بالمبادرة والتي تهدف لتطوير القرى المصرية.

وتضمنت القافلة ندوة عن المشروعات التنموية، تحدث خلالها الدكتور أحمد جمال خطاب المدرس بكلية التجارة، وندوة عن أهم اللقاحات وأهميتها، تحدث خلال الدكتورة فريدة كامل يوسف الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع.

وجرى خلال الندوتين، الحديث عن أهم أنواع التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومدى فاعلية التطعيم، وأنواع اللقاحات المختلفة وعدد الجرعات، ومن هم الفئة المستهدفة، وموانع التطعيم، وما هي أهم الأعراض أو المضاعفات الناتجة عنه، ومدى التحصين. 

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