الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البرومو الدعائى بالمؤتمر الأول لـ«حياة كريمة» (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

نشرت صفحة حياة كريمة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” البرومو الدعائي عن المؤتمر الأول للمشروع، والذى احتوى على عدد من اللقطات تبرز الجهود التي تقوم بها حياة كريمة في قرى ونجوع مصر.

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة.

ومن المقرر أن يعقد، غدا الخميس، المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة باستاد القاهرة الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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