الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل مصابي حادث أوتوستراد المعصرة إلى مستشفى حلوان العام

حادث
حادث

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة عن نقل مصابي حادث أوتوستراد المعصرة إلى مستشفي حلوان العام وأن سائق السيارة الملاكي في حالة خطرة، بينما يتلقي آخرون علاجهم وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وأصيب ٤ أشخاص جراء تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة المعصرة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مع ميكروباص وإصابة 4 من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

نقل مصابي حادث اوتوستراد المعصرة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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