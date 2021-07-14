الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى لتبون: نجاح الانتخابات إنجازا على طريق تحقيق الازدهار والتنمية للجزائر

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس

قدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، التهاني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بنجاح الانتخابات الجزائرية وتشكيل الحكومة.

واعتبر الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي أن ما تحقق إنجازا على طريق تحقيق الازدهار والتنمية للجزائر وشعبها الشقيق، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وشكر عباس، الرئيس تبون والشعب الجزائري على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعطي صلابة وقوة للموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، مقدرا عاليا مساندة الجزائر التاريخية لفلسطين في جميع مراحل النضال الفلسطيني وفي المحافل الدولية كافة.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري، إن الجزائر وشعبها سيبقون على الدوام إلى جانب فلسطين للأبد، وأن فلسطين وقضيتها العادلة ستبقى راسخة في وجدان وضمير كل جزائري وعربي، ولن نتخلى عنها وستبقى فلسطين هي قبلة سياسية ودينية للجزائر والعرب.

وتابع الرئيس تبون: "سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، والجزائر ستواصل الحفاظ على تعاملها مع فلسطين من خلال بوابة الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس".

وقد اتفق الطرفان خلال الاتصال الهاتفى على استمرار التشاور والتواصل بين الجانبين، بشأن التحضير للقمة العربية القادمة.

من جانب آخر، أكد وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، فى وقت سابق من اليوم، ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بإعادة تأكيد تمسكها بمُثُل ومبادئ الحركة.

وأشاد لعمامرة- في كلمته خلال المؤتمر الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز برئاسة جمهورية أذربيجان عن طريق الفيديو كونفرانس نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري- بجميع الآباء المؤسسين للحركة، بمن فيهم قادة حركة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وتطرق لعمامرة إلى الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتحديات الأخرى العابرة للأوطان، والتي من بينها ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، ودعا لتعزيز التعاون الدولي وتقوية النظام متعدد الأطراف وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن الجزائر ستواصل تعزيز قيم التعددية في جميع جهودها الهادفة إلى الدفع بالحلول السياسية والسلمية للأزمات الموجودة في جوارها وما وراءه، وكذلك في مبادراتها المتعددة التي تهدف لتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

الرئيس الفلسطيني الرئيس الجزائرى الانتخابات اتصال هاتفي الازدهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى