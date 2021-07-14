الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دار القديس چيروم يستأنف مؤتمرات التكوين الكتابيّ للشّباب

الانبا باخوم
الانبا باخوم

بدأ دار القديس جيروم أولى مؤتمراته، بعد توقفه وذلك مع  كنيسة السّيّدة العذراء- بمدينة العاشر من رمضان- إيبارشية الإسماعيلية، بحضور راعي الكنيسة: الأب چوزيف زكريا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بفيلا الرحمة بكومبوند الأفق التابعة لإيبارشية الجيزة، والمسؤول عنها الأب أندراوس فهمي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قد ألقى المحاضرات: الأنبا توماس عدلي، والأب بيّوس فرج، والتي كانت عن "مقدّمات الكتاب المقدّس (الوحي والإلهام، القوالب الأدبيّة، شرح وتفسير الكتاب المقدّس، معالجة بعض القضايا)". 

جدير بالذكر أن حضور الأنبا دانيال مطران الإسماعيليّة ومدن القناة مشاركا للشباب، وذلك أول يوم المؤتمر.

كما أقام دار القديس جيروم للتثقيف الكتابي، ثاني مؤتمراته، وذلك تحت رعاية الأنبا توماس عدلي مسؤول الدار، مع كنيسة مار جرجس بأبو جبل، ديروط- أسيوط، بحضور راعيها الأب باسيليوس ظريف.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن  وذلك بإكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك بالمعادي، في يومي ١٣-١٤ يوليو ٢٠٢١، وكانت اللقاءات عن مقدمات في الكتاب المقدس: (الوحي والإلهام، القوالب الأدبية، شرح وتفسير الكتاب المقدس، معالجة بعض القضايا).

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن وقد ألقى المحاضرات الأنبا توماس عدلي، والأب بيوس فرج.

وعلى صعيد اخر، يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدًا في حلقة جديدة من برنامج "فرح الحب".
 

May be an image of 4 people and text

وتأتي الحلقة الأحدث التي تنشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع الأستاذ رضا كمال، ورينا جورج مسؤولي إجتماع الأسرة بكاتدرائية القيامة عن " الأسرة فرح الحب" وذلك الساعة ١٢ ظهرًا

جيروم القديس جيروم مؤتمر القديس جيروم دار جيروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

«بدائل أفضل».. أولياء أمور يُقررون إنهاء «أسطورة» الثانوية العامة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

«عفاريت الآثار»: تفاصيل 16 يومًا من التحقيقات مع حسن راتب ونائب الجن

«القوى العاملة»: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

«ممنوع الهوت شورت».. شروط حفل روبي تضعها في صدارة التريند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى