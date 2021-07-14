دار القديس چيروم يستأنف مؤتمرات التكوين الكتابيّ للشّباب

بدأ دار القديس جيروم أولى مؤتمراته، بعد توقفه وذلك مع كنيسة السّيّدة العذراء- بمدينة العاشر من رمضان- إيبارشية الإسماعيلية، بحضور راعي الكنيسة: الأب چوزيف زكريا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بفيلا الرحمة بكومبوند الأفق التابعة لإيبارشية الجيزة، والمسؤول عنها الأب أندراوس فهمي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قد ألقى المحاضرات: الأنبا توماس عدلي، والأب بيّوس فرج، والتي كانت عن "مقدّمات الكتاب المقدّس (الوحي والإلهام، القوالب الأدبيّة، شرح وتفسير الكتاب المقدّس، معالجة بعض القضايا)".

جدير بالذكر أن حضور الأنبا دانيال مطران الإسماعيليّة ومدن القناة مشاركا للشباب، وذلك أول يوم المؤتمر.

كما أقام دار القديس جيروم للتثقيف الكتابي، ثاني مؤتمراته، وذلك تحت رعاية الأنبا توماس عدلي مسؤول الدار، مع كنيسة مار جرجس بأبو جبل، ديروط- أسيوط، بحضور راعيها الأب باسيليوس ظريف.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن وذلك بإكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك بالمعادي، في يومي ١٣-١٤ يوليو ٢٠٢١، وكانت اللقاءات عن مقدمات في الكتاب المقدس: (الوحي والإلهام، القوالب الأدبية، شرح وتفسير الكتاب المقدس، معالجة بعض القضايا).

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن وقد ألقى المحاضرات الأنبا توماس عدلي، والأب بيوس فرج.

وعلى صعيد اخر، يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدًا في حلقة جديدة من برنامج "فرح الحب".



وتأتي الحلقة الأحدث التي تنشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع الأستاذ رضا كمال، ورينا جورج مسؤولي إجتماع الأسرة بكاتدرائية القيامة عن " الأسرة فرح الحب" وذلك الساعة ١٢ ظهرًا