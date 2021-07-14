الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة جيدة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

قالت الدكتور جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة جيدة ومطمئنة، كا استطاعت وزارة التربية والتعليم تجاوز كافة المشكلات التى ظهرت في الامتحانات التجريبية فلا توجد شكاوى من ضعف أو سقوط السيستم، كما تم السيطرة على محاولات تسريب الامتحانات.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات، لـ"الدستور"، إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي التى تتناول صعوبة بعض الامتحانات لا أساس لها من الصحة، مشيرًة إلى أن تتابع بغرفة عمليات الوزارة التى  تم إنشائها لتذليل أي عقبات تعترض الطلاب أو المراقبين أو المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والعمل على حل أى طارئ قد يقع، داعية الجميع بتحرى الدقة والحياد في نقل الأخبار عن امتحانات الثانوية العامة التى تمس الأسر المصرية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بيان بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة.

حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات الثلاثاء، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمين كالتالى:
حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:
الطالبة «ر. م. خ» بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
والطالب «م. ع. ا» بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:
25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بنى سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغا بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب

جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتححانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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