شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الحالية، العديد من عمليات البحث على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021.



رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التسجيل للترقية عبر الرابط التالي (من هنا)، على أن تتم عملية التسجيل حتى 31 أغسطس 2021.



خطوات استيفاء ملف الترقي للمعلمين 2021

تقييم أداء المعلم الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط. تقييم أداء المعلم مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط. استمارة ملف إنجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة ويخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة. استمارة البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترقيات المعلمين 2021

ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم. تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين. صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم. صورة من بطاقة الرقم القومي. ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية. تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب. تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها. نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد. شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية. عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده.

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موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2021

يمكن للمعلم الاستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بالترقي ومواعيده وأماكنه وطباعه إخطار الترقي بنظام كادر المعلم. عن طريق الدخول على الرابط التالي (من هنا)، وتسجيل الدخول عبر إدخال الرقم السري وكود المعلم.