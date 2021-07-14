الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

طارق شوقي
طارق شوقي

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الحالية، العديد من عمليات البحث على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021.
 

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التسجيل للترقية عبر الرابط التالي (من هنا)، على أن تتم عملية التسجيل حتى 31 أغسطس 2021.
 

خطوات استيفاء ملف الترقي للمعلمين 2021

  1. تقييم أداء المعلم الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.
  2. تقييم أداء المعلم مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.
  3. استمارة ملف إنجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة ويخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة.
  4. استمارة البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترقيات المعلمين 2021

  1. ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم.
  2. تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.
  3. صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي.
  5. ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية.
  6. تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.
  7. تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.
  8. نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
  9. شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
  10. عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده.

يهمك أيضًا | آخر أخبار ترقيات المعلمين 2021

موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2021

يمكن للمعلم الاستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بالترقي ومواعيده وأماكنه وطباعه إخطار الترقي بنظام كادر المعلم. عن طريق الدخول على الرابط التالي (من هنا)، وتسجيل الدخول عبر إدخال الرقم السري وكود المعلم.

الاكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات المعلمين ترقيات المعلمين 2021 الترقي للمعلمين موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

كبار السن المستفيدون من «حياة كريمة»: «المبادرة حفظت كرامة شعرنا الأبيض»

«حياة كريمة».. المستفيدون من الأسواق المطورة: الرئيس السيسى يهتم بأدق التفاصيل

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

خطأ في سؤال امتحان «جبر وهندسة» يثير غضب طلاب علمي رياضة

مستفيدون يتحدثون.. كيف غيرت حياة كريمة البنية التحتية للقرى؟

بعد سقوطه على أحد المسارح.. محمد رمضان يسخر من نفسه: مابقتش أثق فى أى جزمة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى