الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في ملتقى الاتحادات العربية النوعية

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بوفد رفيع المستوى في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء، برئاسة معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ناقش الملتقى، الذي أقيم بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، عدد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها، كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بلدان المنطقة العربية.

وتطرقت الفعاليات إلى متابعة تنفيذ توصيات الدورة السابقة للملتقى "الثالثة" التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تم عرض بعض التجارب والنماذج الناجحة للاتحادات النوعية المتخصصة، ليتم خلالها الإشارة إلى أفضل الممارسات التي قام بها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نحو التحول الرقمي وفي مقدمتها: الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، وبعض المشاريع التي يقوم الاتحاد على دراستها كمشروع التجارة الإلكترونية العربية الأفريقية، ومشروع الجامعة الرقمية العربية.

هذا ويهدف ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة إلى مناقشة الدور المطلوب من الاتحادات العربية كبيوت خبرة عربية، في إطار منظومة العمل العربي المشترك والنظر في كيفية استفادة الدول العربية من هذه الاتحادات والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قد انضم إلى ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة في وقتٍ سابق، في خطوة تتسق مع أهداف الاتحاد الداعمة لنشر ثقافة الاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف رؤية الاتحاد أن يصبح شريكاً ممكناً لبناء اقتصادات رقمية متطورة ومستدامة في الوطن العربي تؤثر إيجابياً في جودة الحياة للمواطن العربي، وذلك عبر دعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير البنية التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية من خلال تقديم رؤية تقييمية تستشرف المستقبل للمعنيين في الوطن العربي.