«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد يوسف وهبى

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بذكرى ميلاد الفنان يوسف وهبى، الذي لقب بعميد المسرح العربي، حيث ولد في يوم 14 يوليو لعام 1898 في مدينة الفيوم؛ وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأ تعليمه في كُتّاب العسيلى بمدينة الفيوم، ثم انتقل وواصل تعليمه بالمدرسة السعيدية بالجيزة، ثم بالمدرسة الزراعية بمشتهر.

شغف يوسف وهبي بالتمثيل لأول مرة في حياته عندما شاهد فرقة الفنان اللبنانى "سليم القرداحى" في سوهاج، وبدأ هوايته صغيرًا بإلقاء المونولوجات وأداء التمثيليات بالنادى والمدرسة.

وسافر إلى إيطاليا لدراسة التمثيل وتعلم فنون المسرح، وعندما عاد إلى مصر بدأ حياته المسرحية بالتمثيل في فرقتي حسن فايق وعزيز عيد، ثم أنشأ يوسف وهبي فرقة مسرحية خاصة وأطلق عليها فرقة رمسيس، وقرر أن يقدم بها شيئا مختلفا عما يقدمه مشاهير المسرح في ذلك الوقت.

حاز المسرح الجزء الأكبر من اهتمامه واهتم يوسف وهبي بتوعية جمهور المسرح، وتقديم موضوعات هادفة ومناقشة القضايا الجادة، لكنه دخل أيضا إلى عالم السينما، ففي عام 1930 وبالتعاون مع المخرج محمد كريم أنشأ شركة سينمائية والتي بدأت أعمالها بفيلم "زينب"، وفي عام 1932 أنتج "أولاد الذوات" الذي كان أول فيلم عربي ناطق وكان مقتبسا عن إحدى مسرحياته الناجحة.

وقدم وهبي ما يزيد علي 100 عمل فني، وتم اختيار 6 من أفلامه، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية (غرام وانتقام، غزل البنات، حياة أو موت، القاهرة 30، ميرامار، الاختيار).. أخرج 30 فيلما وألَّف ما لا يقل عن 40 فيلما واشترك في تمثيل ما لا يقل عن 60 فيلما، وكانت معظم مسرحياته في بدايات حياته مترجمة عن أعمال عالمية.

يوسف وهبي

نذكر من أعماله: المسرحيات: عطيل، المسترفو، يوليوس قيصر، الطمع، الدنيا مسرح كبير، بيومي أفندي، حب عظيم، هاملت، أولاد الفقراء، اليتيمان، الاستعباد، وأحد يساوي اثنين، كرسي الاعتراف، ابن الفلاح، ناكر ونكير، حدث ذات ليلة، البحار المزيف.

الأفلام السينمائية: المجد الخالد، ساعة التنفيذ، ليلة ممطرة، ليلى بنت الريف، ليلى بنت المدارس، عاصفة على الريف، أولاد الفقراء، بنت ذوات، الطريق المستقيم، غرام وانتقام، سيف الجلاد، ابن الحداد، برلنتي، سفير جهنم، بنات الريف، ضحايا المدينة، شمعة تحترق، ملاك الرحمة، يد الله، ضربة القدر، كرسي الاعتراف، غزل البنات، أولاد الشوارع، حبيب الروح، المهرج الكبير، بيت الطاعة، بحر الغرام، الملاك الصغير، مفتش المباحث، الناس اللي تحت، إشاعة حب، اعترافات زوج، البحث عن فضيحة، شنبو في المصيدة، عشاق الحياة، زمان يا حب، حكايتي مع الزمان، الرداء الأبيض، إسكندرية ليه؟ والبؤساء، وأيضا شارك في الفيلم الفرنسي - المصري قناع توت عنخ آمون.

وحصل يوسف وهبي على العديد من الجوائز والتكريمات والأوسمة مثل وسام "الجراند أوف سيسيه" من ملك المغرب، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، ودرجة الدكتوراه الفخرية عن مجمل عطائه للفن المصري.

ورحل في 17 أكتوبر عام 1982، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد حياة حافلة بالإبداع خلدت ذكراه بتاريخه الفني والأدبي الذي ظل علامات بارزة في تاريخ الفن بمصر والوطن العربي.