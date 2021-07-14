لجمالك.. كيفية تطبيق المكياج السموكي لإطلالة رائعة

تفضل الكثير من الفتيات اعتماد الماكياج السموكي خلال إطلالتهن الصيفية، ظهر هذا النوع من المكياج منذ فترة كبيرة، ولكن تتجدد ألوانه وطرق وضعه كل عام، حيث كان أولا مخصص للعيون فقط، حيث أنه يبرز جمال العيون ويزيد من جاذبيتها وحدتها.

وفي الفترة الأخيرة انتشر مكياج العيون الدخاني بالألوان الترابية، بالإضافة إلى ألوان الجليتر.

وعن خطوات طريقة عمل المكياج السموكي، وكيفية جعله مناسب للعيون الصغيرة، قالت خبيرة التجميل أمنية فؤاد لـ"الدستور"، إنه “على عكس ما تعتقد الكثير من النساء، أن المكياج السموكي ليس فقط للشتاء أو الخريف بل يمكن تطبيقه في الصيف أيضاً يمكن دمج الآيشادو البني - الترابي والأسود على الجفون العلوية المتحركة، ثم رسم خط آيلاينر رفيع ولمنح العيون البريق اللازم، يمكن وضع لمسة من ظلال العيون الابيض اللامع على الجهة الداخلية للعين مع تكثيف الرموش بالماسكارا وأحمر الشفاه البيج اللامع”.

ويمكن تطبيق ووضع ظلال العيون البرتقالي الداكن مع الجليتر الخفيف على الجفون العلوية لأنها متحركة، ثم تطبيق ظلال العيون بنفس اللون لكن من دون الجليتر على الجفن تحت الحواجب مباشرة مع تكثيف الرموش جيداً بالماسكارا، ووضع أحمر الشفاه باللون البيج.

كما يمكن وضع ظلال العيون البنفسجي ليس فقط على الجفون العلوية للعيون، وإنما على الجفون السفلية أيضاً بعدها يتم رسم خط الآيلاينر المسحوب للخارج مع الماسكارا وأحمر الشفاه باللون الموف الفاتح جداً.

ويمكن وضع ظلال العيون البني على الجهة الداخلية للعين، و دمج اللون الأسود معه على الجهة الخارجية للعين مع لون الآيشادو الذهبي الذي يتم وضعه على طرف العين الداخلية ثم وضع الكحل الأسود داخل العين مع الماسكارا المكثفة للرموش وأحمر الشفاه باللون البني الفاتح.