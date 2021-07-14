ماليزيا: «آسيان» والولايات المتحدة بحاجة لتنشيط اقتصاداتهما

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إنه يجب على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأمريكا تنشيط اقتصاداتهما المتأثرة بوباء فيروس "كورونا".

وأوضح الوزير- في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الذي عقد افتراضيًا اليوم الأربعاء- أنه ينبغي على الجانبين استغلال هذه الفرصة لتعزيز تعاونهما، حيث بلغ حجم تجارتهما الثنائية أكثر من 260 مليار دولار أمريكي، مضيفًا أن ماليزيا تعد واحدة من أكبر خمسة موردين في آسيان للولايات المتحدة باستيرادات بلغت قيمتها 39.4 مليار دولار، وسيظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على صيانة سلاسل التوريد.

وأضاف أنه ينبغي على آسيان والولايات المتحدة إدراك حقيقة أن ملايين الأرواح تعتمد على التجارة دون عوائق، ويجب على كلا الجانبين العمل معًا بشكل وثيق لتحديد ومعالجة أي تحديات تجارية، لاسيما تلك التي تصعب تدفق الضروريات، معربًا عن أمل بلاده أن تدعم الولايات المتحدة جهود آسيان لمعالجة مشاكل الصحة العقلية التي أصبحت عاملاً رئيسيًا في حل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، مشيرًا إلى أن ماليزيا بصفتها الدولة المنسقة تعمل عن كثب مع أستراليا وبروناي دار السلام كرئيسة لرابطة آسيان عام 2021 في هذا الأمر.

وأوضح استعداد بلاده للمشاركة في رعاية بيان القادة حول الصحة العقلية في قمة شرق آسيا الـ16، قائلًا: "نأمل في أن تؤيد الولايات المتحدة هذا البيان".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليارات جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و48 ألف حالة.