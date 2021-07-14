الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صور فتاة من الخلف.. ضبط «متحرش الميكروباص» في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص ومصحوب بتعليق أنه «متحرش».

وتمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنها إحدى الفتيات مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها، موضحة أنها حال ركوبها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص، وتحرش بها وقيامها بتصويره بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه «عاطل مقيم بذات العنوان»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الضحية متحرش الميكروباص وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفتيات

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