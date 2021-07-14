الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. راسيا سعادة توقع «لبنانية في بولاق» بمعرض الكتاب

راسيا سعادة
راسيا سعادة

توقع الإعلامية والكاتبة اللبنانية راسيا سعادة اليوم الأربعاء، أول رواياتها «لبنانية في بولاق» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتناقش الكاتبة في روايتها الأولى الصادرة عن دار السراج للنشر والتوزيع، حكاية فتاة لبنانية مغتربة تبحث عن وطن بديل جديد يمنحها الأمن والسلام والحب والحرية، وتتنقل بطلة الرواية في رحلتها بين عواصم وبلدان عربية وغير عربية بحثًا عن الحب والسعادة، وتستقر في القاهرة، التي تحبها من كل قلبها، وتفضلها عن كل البلدان التي عاشت بها، وتسكن في المناطق الأرستقراطية الحديثة، ثم تضيق بها سُبل العَيش وتذهب للبحث عن بيت في منطقة في ضاحية بولاق الشعبية، ولكن كانت المفاجأة أنها لم تكن على حسب توقعاتها.

والكاتبة راسيا سعادة هي صحفية وإعلامية ومذيعة لبنانية عملت في عدد كبير من المنصات الإعلامية الشهيرة في الوطن العربي.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 30 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

الإعلامية والكاتبة اللبنانية راسيا سعادة لبنانية في بولاق معرض القاهره الدولي للكتاب دار السراج للنشر والتوزيع في القراءة حياة

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