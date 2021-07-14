الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم قطاع السفر بأوروبا تهبط

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها، اليوم الأربعاء، ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميًا في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة "دلتا" في القارة.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه نحو واحد بالمئة وهبط سهم شركة السفر توي 4.2%.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% بفعل قوة الإسترليني بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو.

وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو ما دفع كثيرًا من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبكر من المتوقع في الحسبان.

وزاد سهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس 4.4% بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و35% هذا العام.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الثلاثاء، قبل بيانات تضخم أمريكية مهمة، لكن البنوك البريطانية دعمت المؤشر فايننشال تايمز 100 بعدما تحرك البنك المركزي لإلغاء القيود على التوزيعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، بعدما سجل مستوًى قياسيًا في التعاملات المبكرة.
وارتفعت أسهم بنوك "باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز" بين 1.3 و1.5% بعدما ألغي البنك المركزي القيود التي فرضها أثناء الجائحة على توزيعات البنوك الكبرى.

وصعد المؤشر البريطاني 0.2% في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية الأخرى بالمنطقة.

وقفز سهم نوكيا 5.2% بعدما أعلنت الشركة الفنلندية المصنعة لمعدات الاتصالات عزمها رفع التوقعات للعام كاملًا عقب تحسن الأنشطة في الربع الثاني.

الأسهم الأوروبية السفر أسهم قطاع السفر كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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