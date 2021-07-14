الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى

اليهود بالولايات
اليهود بالولايات المتحدة

كشفت دراسة استقصائية أن 25%؜ من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون أن إسرائيل دولة فصل عنصري وترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكشفت دراسة استقصائية أجريت على الناخبين اليهود الأمريكيين أجراها معهد الانتخابات اليهودي، عن أن 34% من المستطلعة آراءهم أيدوا أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة"، وأيد 25% على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" ووافق 22% على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وعند سؤالهم عن حل الدولتين أيد 61% من المشاركين حل الدولتين بينما فضل 19% قضم الضفة الغربية، وأيد 20% "إقامة دولة واحدة غير يهودية ولا فلسطينية" تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

يذكر أن الاستطلاع الذي شمل 800 ناخب، والذي أجرته استراتيجيات GBAO في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو عبر الإنترنت وعبر النصوص ونشر اليوم على موقع وكالة التلفىاف اليهودية، به هامش خطأ إجمالي يبلغ 3.5 نقطة مئوية؛ وكان هامش الخطأ في ردود من هم دون سن الأربعين 6 نقاط مئوية. (بلغ هامش الخطأ للمجموعة الفرعية الأرثوذكسية 11.6 نقطة مئوية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

أشتية: على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقيات بما فيها إجراء الانتخابات بالقدس

وأوضح أشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية معهد الانتخابات اليهودي اسرائيل دولة فصل عنصري الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين موقع وكالة التلفىاف اليهودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

استقرار الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو وأفراد الشرطة المصابين بحادث الأوسطى

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

«أنباء مروعة ومفجعة».. ترودو يتحدث عن العثور على مقبرة جماعية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟