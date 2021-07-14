دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى

كشفت دراسة استقصائية أن 25%؜ من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون أن إسرائيل دولة فصل عنصري وترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكشفت دراسة استقصائية أجريت على الناخبين اليهود الأمريكيين أجراها معهد الانتخابات اليهودي، عن أن 34% من المستطلعة آراءهم أيدوا أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة"، وأيد 25% على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" ووافق 22% على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وعند سؤالهم عن حل الدولتين أيد 61% من المشاركين حل الدولتين بينما فضل 19% قضم الضفة الغربية، وأيد 20% "إقامة دولة واحدة غير يهودية ولا فلسطينية" تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

يذكر أن الاستطلاع الذي شمل 800 ناخب، والذي أجرته استراتيجيات GBAO في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو عبر الإنترنت وعبر النصوص ونشر اليوم على موقع وكالة التلفىاف اليهودية، به هامش خطأ إجمالي يبلغ 3.5 نقطة مئوية؛ وكان هامش الخطأ في ردود من هم دون سن الأربعين 6 نقاط مئوية. (بلغ هامش الخطأ للمجموعة الفرعية الأرثوذكسية 11.6 نقطة مئوية.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

أشتية: على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقيات بما فيها إجراء الانتخابات بالقدس

وأوضح أشتية، خلال اللقاء، أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، مستدركا: "بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".