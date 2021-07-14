الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عواصف صيفية شديدة وفيضانات تضرب ألمانيا وسويسرا وسط تحذيرات طارئة

عواصف صيفية
عواصف صيفية

تسببت عواصف صيفية شديدة فى أضرار واسعة النطاق وفيضانات في ألمانيا وسويسرا، حيث انهارت جزئيا حظيرة طائرات في مطار في بلدة ماجادينو الجنوبية بسويسرا.

وقالت الشرطة السويسرية، إن عدة طائرات تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أحد بأذى عندما انهار سقف حظيرة الطائرات، وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل.

وسقطت الأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديد في زيوريخ، مما تسبب في فوضى سفر بالنسبة للركاب، في حين حذرت السلطات من أن أنهارًا عديدة في سويسرا قد تفيض، وتم إغلاق بعض ممرات جبال الألب مؤقتا بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

أما في ألمانيا، فقد حذر مسؤولون من "عواصف شديدة" في منطقة إيفل جنوب غرب كولونيا؛ بسبب هطول الأمطار، وقد أدى استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، ومن المتوقع أن يصل نهر الراين إلى أول مستوى مرتفع للمياه يومى الخميس أو الجمعة، ما أدى إلى فرض قيود على الشحن.

على جانب آخر، رحب بعض مسؤولي الغابات في ألمانيا بالطقس الرطب، بعد ثلاثة فصول صيفية شديدة الجفاف على التوالى.

وتتعرض أوروبا لموجة حر وارتفاع فى درجات الحرارة مع بداية الصيف، وهناك مناطق أوروبية تتعرض لعواصف مصحوبة بأمطار غزيرة، ومن بين هذه الدول المجر التى أعلنت حالة الطوارئ.

وتم تفعيل إنذار الحرارة الشديدة في المجر، حيث تنصح السلطات السكان بعدم الخروج في منتصف النهار، عندما يمكن أن تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، حسبما قالت "دياريو دى اشبيلية" الإسبانية.

وأشارت شبكة "يورونيوز" على نسختها الإسبانية، إلى أن فرنسا وسويسرا وألمانيا من الدول المتضررة أيضًا بالعواصف التى تسببت فى أضرار جسيمة محلية، وخاصة فى الزراعة، فعلى سبيل المثال منطقة شتوتجارت فى جنوب غرب ألمانيا غمرتها المياه جزئيا.

ويعتبر شهر يونيو الماضي الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ ألمانيا منذ بدء تسجيل حالات الطقس.

عواصف صيفية سويسرا المانيا فيضانات ماجادينو الجنوبية خطوط السكك

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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