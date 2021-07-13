الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يطالب بوقف عمليات هدم ينفذها الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية

الاتحاد ألأوروبى
الاتحاد ألأوروبى

طالب الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس، في تغريدة نشرتها باللغتين العربية والإنجليزية على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، «من المفجع أنه في عام 2021 شردت إسرائيل 595 فلسطينيًا، بما في ذلك 320 طفلًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي».

وتابعت البعثة: «في آخر عملية هدم في حمصة الأغوار الشمالية في 7 يوليو الجاري، تم تشريد 42 شخصًا بما في ذلك 24 طفلًا وهم الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية».

وتابعت البعثة: «في اليومين الماضيين، أُجبرت 3 عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك سلوان، على هدم منازلها بنفسها، هذه الأنشطة ليست قاسية فحسب، بل غير قانونية أيضًا بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف».

الاتحاد الأوروبي عمليات الهدم الإحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي

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تجارة القبح

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