الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع صندوق التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية

صندوق التمويل العقاري
صندوق التمويل العقاري

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، على رابط موقع صندوق التمويل العقاري، لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية والدفع بنظام الأقساط من قبل الصندوق، في ظل سعي الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكاناتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم.

رابط موقع صندوق التمويل العقاري 

وتنشر “الدستور” رابط موقع صندوق التمويل العقاري لقرائها، لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية، للدخول إلى الرابط اضغط هنا

إنشاء صندوق التمويل العقاري

جاء إصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.

مهام صندوق التمويل العقاري

يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمروالعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسبما يقرره القانون.

 

مشروعات متاحة بصندوق التمويل العقاري حاليا

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين لبناء 250 ألف وحدة سكنية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتاريخ 7/11/2020، على مستوى 12 مدينة/مركز بعدد 10 محافظات، وتم فتح باب التقديم على البوابة الإلكترونية للصندوق خلال الفترة من 1/11/2020 إلى 8/11/2020 للمواطنين ذوي الإعاقة فقط، وخلال الفترة من 9/11/2020 إلى 7/12/2020 لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

 

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مشروعات قام بها صندوق التمويل العقاري وجاري تسليمها

قام الصندوق بنشر 13 إعلانا على كافة محافظات الجمهورية "27 محافظة" بالجرائد الرسمية بعدد إجمالي 229 مدينة باجمالي عدد 1360 مشروعا.
وتم فتح باب التقدم لعدد 980,000 عميل، و519,368 وحدة بمساحات من 75-90م للمواطنين من محدودي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي بمبادرة البنك المركزي.

 

مشروعات مستقبلية لصندوق التمويل العقاري

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال بناء 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين لبناء 250 ألف وحدة سكنية.

صندوق التمويل العقاري إنشاء صندوق التمويل العقاري مهام صندوق التمويل العقاري مشروعات متاحة بصندوق التمويل العقاري حاليا محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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