الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعتزم التخلى عن تصنيف «مناطق خطر كورونا»

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

تعتزم الحكومة الألمانية التخلي عن التصنيف المعروف باسم مناطق خطر كورونا في القواعد التي تضعها للسفر في ظل جائحة كورونا.

أضافت الدوائر الحكومية أنه بذلك سيكون هناك تصنيفان فقط بالنسبة للمناطق التي تعاني أعباء جائحة كورونا، وهما مناطق معدل الإصابة المرتفع ومناطق سلالات كورونا.

وحسب هذه الدوائر، فإن من المنتظر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل.

وتجري وزارات الحكومة الألمانية مشاورات حول هذا الموضوع في الوقت الراهن. وينتهي مرسوم الدخول الحالي في نهاية يوليو الجاري. 

ويجري النقاش حاليا حول ما إذا كان سيتعين على كل قادم إلى ألمانيا من الخارج أن يقدم عند الطلب ما يثبت أنه ملقح ضد كورونا أو متعاف من مرض كوفيد19- أو معه نتيجة اختبار سلبية، ويسري هذا الإجراء حتى الان على القادمين جوا فقط.

ومن المنتظر أن يستمر العمل بالقاعدة التي تلزم القادمين غير الملقحين من منطقة يرتفع فيها معدل الإصابة بكورونا بالدخول في حجر لمدة عشرة أيام بعد دخول ألمانيا مع إمكانية إنهاء الحجر بعد اليوم الخامس في حال حصل على نتيجة اختبار سلبية، ولا يسري تقليص مدة الحجر بالنسبة للقادمين من مناطق سلالات كورونا.

برلين الحكومة الألمانية المانيا جائحة كورونا الصحة العالمية لقاحات كوفيد-19

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