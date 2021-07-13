«الصحة العالمية» تنتقد الرسائل المتضاربة من رئيس الوزراء البريطانى حول كورونا

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بخصوص (كوفيد- 19) ديفيد نابارو: إنه "من السابق لأوانه الحديث عن الاسترخاء" بعد المرض.

وأضاف نابارو لبرنامج (توداي) على (راديو 4) نقلتها صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية: أن "الوباء يتقدم بقوة في جميع أنحاء العالم" وأننا لم "نمر بأسوأ ما في الأمر" بعد على الرغم من طرح اللقاح.

وتابع: "نعم، استرخِ، لكن لا تحمل هذه الرسائل المختلطة حول ما يجري، لم يختف هذا الفيروس الخطير، بل إن المتغيرات تعود وتهدد أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل، علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الجمعية الطبية البريطانية من "عواقب وخيمة محتملة" بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن معظم قيود كوفيد الإلزامية ستنتهي يوم الإثنين المقبل.

في ظل ذلك، لا تتوقع ذروة الموجة قبل منتصف أغسطس، حيث يمكن أن يكون هناك 1000 إلى 2000 حالة دخول إلى المستشفى يوميًا، مع توقع أن تصل الوفيات إلى ما بين 100 و200 حالة يوميًا.

وقال رئيس الجمعية الطبية البريطانية الدكتور تشاند ناجبول: "إنه أمر غير مسئول ومحفوف بالمخاطر، أن الحكومة قررت المضي قدمًا في خططها لرفع القيود المتبقية الخاصة بكوفيد-19 في 19 يوليو".

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.