مينا عادل يهدى جائزة معرض الكتاب للدكتور سعيد المصرى

أعلنت الدكتورة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فوز كتاب "كنت طفلًا قبطيًا فى المنيا" للكاتب مينا عادل جيد بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 52 في مجال الكتاب الأول (علوم إنسانية).

وقال الكاتب مينا عادل، إن فوزه بجائزة "الكتاب الأول علوم إنسانية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ إنه يهدي كتابه الأول إلى أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد المصري الذى ساهم بشكل كبير في أن يخرج كتابه الأول بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب تعد أول جائزة يحصل عليها منذ أن بدأ في الكتابة، مؤكدًا أنها منحنته الثقة في أن يستكمل مشروعه الأدبي؛ خاصة وأنه لم يكن متوقعًا نجاح كتابه الأول بعد احتفاء النقاد به.

وأضاف "عادل" في حديثه لـ"الدستور"، أن روايته الأولي " نواحى البطرخانة" وهي متوالية قصصية، تعد الجزء الثاني من كتابه "كنت قبطيًا في المنيا"، كما أن روايته الثانية التي ستصدر قريبًا عن دار "الكرمة" هي بمثابة الجزء الثالث من الكتاب من ناحية انثروبولوجية والذي يعد بمثابة تفكيك للمجتمع في محاولة للإجابة عن تساؤل :" لماذا المنيا على نحو خاص التي يحدث فيها هذا النوع من الأحداث الطائفيه؟".

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات على 11 فرعًا، 9 منها للكبار في مجالات: "الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي"، و2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: "الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية"، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.