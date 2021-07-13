عمره 18 عامًا.. قصة أصغر طيار يُبحر حول العالم في 44 يومًا

سجل ترافيس لودلو، 18 عامًا، رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قام برحلة فردية بطول 25000 ميل استغرقت 44 يوما لإكمالها، حيث يقضي حوالي 8 ساعات يوميا في طائرته ذات المحرك الواحد، وفقًا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأصبح الطيار المراهق، أصغر شخص يبحر حول العالم بمفرده بعد أن هبط في هولندا في وقت سابق اليوم، وفي بعض الأحيان يسافر لمسافة تصل إلى 1000 ميل في يوم واحد دون توقف.

طريق رحلته

وطريقه بدأ وانتهى في هولندا، حيث توقف في 13 دولة حول العالم، هولندا، بولندا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، جرينلاند، أيسلندا، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، المغرب، فرنسا، وبلجيكا.

التطعيم باللقاح

وتمكن من أخذ جرعة لقاح فيروس كورونا الثانية خلال رحلته، عندما توقف في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: لقد كنت متحمسًا حقًا للذهاب إلى روسيا في وقت مبكر من رحلتي، واستمتعت كثيرا هناك مضيفا: عندما كنت في يكاترينبورغ، ثالث أكبر مدينة في روسيا، كان علي الذهاب لتناول العشاء في القنصلية البريطانية في روسيا، الأمر الذي جعلني أشعر حقًا بأنني شخصية مهمة.

أوضح أنه كان يستطيع الطيران على ارتفاع أقصى يبلغ 16000 قدم في طائرته الصغيرة تعني أن ترافيس تلقى بعض المناظر الخلابة أثناء رحلاته.

واستكمل: رأيت بعض المناظر التي حصلت عليها، فكانت رائعة للغاية ومذهلة، وأعتقد أن أفضل اللقطات كنت أراها فوق جبال روكي الكندية ، وكذلك فوق البرية في سيبيريا.

وأكد أن رحلته لم تكن كلها سلسة، حيث كان عليه أن يتعامل مع كل الظروف الجوية - بما في ذلك العواصف الرعدية والثلج والهواء الجبلي الذي تسبب في هبوط طائرته أكثر من 2000 قدم في خمس ثوانٍ فقط.

وتغلب الطيار المراهق على حامل الرقم القياسي السابق - ماسون أندروز، من لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية - الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما و 163 يوما عندما أكمل رحلته في أكتوبر 2018.

ماذا قال؟

واستطرد: لقد كان الأمر متعبا حقا- بعد بضعة أسابيع من وجودي لوحدي طوال اليوم، حتى بدأت الوحدة تضربني، واشتقت لعائلتي وأصدقائي كثيرا، لكن لحسن الحظ، كان لدي بعض الفرق الرائعة من الأشخاص الذين قابلوني في العديد من المطارات عندما هبطت وكان هناك بعض المضيفين الرائعين حقا عندما توقفت في الولايات المتحدة لبضعة أيام بعد ضربة لي الثانية.

ووفقا لموقع الديلي ميل قال والد ترافيس الفخور، نيك لودلو، 59 عامًا، إننا فخورين ومسرورين بإنجاز ابني، فهو إنجاز هائل ولم أعتقد أبدًا أنه لن يفعل ذلك.

وتابع "حصل ترافيس على حزامه الأسود في لعبة الكيك بوكسينج عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا وأكمل سباقًا ثلاثيًا باستخدام الدراجة الهوائية الأحادية عندما كان مراهقًا، لكن الطيران كان هو ما أسر قلبه، حيث جاءت إليه في سن العاشرة الفكرة المجنونة للطيران بطائرة شراعية في عيد ميلاده الرابع عشر ومن ثم تصاعدت، ولا يوجد طيارون في العائلة، فترافيس هو الوحيد.