الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

لتبطين ترعة كوم الراهب بسمالوط

«طرق المنيا» تعلن إغلاق طريق قرية الصليبة- الروبي لمدة 20 يومًا

أسامة القاضي
أسامة القاضي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، عن غلق الطريق المؤدى من قرية الصليبة إلى قرية الروبى بداية من الكيلو 3600 بمركز سمالوط، في شمال المحافظة. 

 

يأتي ذلك نظرًا للقيام بأعمال تبطين ترعة كوم الراهب ناحية قرية الروبى بمركز سمالوط في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتم تحديد طريق عزبة سنوسى عيسي البصير– الروبى مدخل قرية الصليبة كطريق بديل، وذلك لمدة عشرون يومًا بداية من أمس الإثنين الموافق 12/7/2021. 

 

ويعد المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية من المشروعات الهامة والضرورية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، والحفاظ علي الموارد المائية والكثير من المجالات الأخرى. 

 

ويتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشكل يومي الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت"، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن. 

 

وقال المحافظ إن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية للرقعة الزراعية. 

 

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، بالمتابعة الدائمة والمستمرة لتنفيذ الأعمال وسرعة الانتهاء منها، مع تشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية بكل دقة في التنفيذ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري بالمحافظة.

طرق المنيا اغلاق طريق الصليبة الروبي لتبطين ترعة كوم الراهب أحداث سمالوط أسامة القاضي

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