الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تفتتح كورنيش النيل في فارسكور بعد تطويره

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وذلك خلال الزيارة التي أجرتها ظهر اليوم الثلاثاء، بمرافقة اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وممثلو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتفقدت المحافظ طريق الكورنيش بعد تنفيذ أعمال تطويره من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بطول ١.٢٠٠ كم، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة سور الكورنيش وتطوير الممشى وتشجيره وإنارته وإنشاء برجولات، و تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه.

وأكدت محافظ دمياط، أن كورنيش مدينة فارسكور يُعد الثالث ضمن خمس مشروعات تطوير بكفر سعد وميت أبوغالب والسرو بالتعاون مع الجهاز، مشيرا إلى أن التطوير حقق طفرة كبيرة بالمنطقة، ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لممشى كورنيش النيل لخلق متنزه جديد أمام المواطنين، واستكمال المنظومة التي تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضاري.

ونوهت إلى زيادة عدد المقاعد بالممشى لاستيعاب أعداد المواطنين المترددة عليه.

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض دمياط كورنيش البحر

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وائل لطفي

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