الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تسريب امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021

أرشيفية
أرشيفية

حالة من الجدل أثيرت على منصات السوشيال ميديا، وذلك عقب ما تم تداوله صباح اليوم الثلاثاء، عن تسريب  امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021 .

امتحن الطلاب صباح اليوم مواد الألماني والفرنسي والإيطالي، وتم تداول امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021 صباح اليوم على الجروبات الخاصة بالتليجرام، وكان ذلك عقب بدء اللجنة بحوالى نصف ساعة حيث تم تداولها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة سواء كانت فيسبوك أو واتس آب أو تليجرام.

 

حقيقة تسريب امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021 

وسرعان ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حقيقة تداول وتسريب امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021، حيث أكدت الوزارة خلال تصريحات صحفية لها أن ما يحدث ليس تسريبًا ولكنه تداول من داخل اللجنة ويتم ضبط الغشاشين ومن قاموا بتداول  امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021 من اللجنة، وأشارت الوزارة خلال تصريحاتها إلى أن التسريب يعنى انتشار الامتحان قبل بدء اللجنة.

فى سياق متصل، علق محمود منتصر معلم اللغة الألمانية على شكاوى طلاب شعبة الأدبي بالثانوية العامة على صعوبة امتحان اللغة الألمانية اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه بالفعل القطع كبيرة وتحتاج إلى وقت طويل.

أخبار امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2021 

ويقول منتصر معلم اللغة الالمانية فى  تصريح لـ"الدستور": "امتحان اللغة الألمانية لشعبة أدبي اليوم في مستوى امتحان اللغة الألمانية  لشعبة علمي أمس".

وأضاف خلال تصريحاته: نفس أسئلة الفهم كانت موجودة في الامتحانين لذلك الطالب الفاهم هو الذي سيقول عن الامتحان سهل أما الطالب الحافظ هو الذي يستصعب الامتحان.

 

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وعن مادة اللغة الألمانية، وأسئلتها فقد قال طلاب الشعبة الادبية إن الامتحان جاءت به بعض النقاط الصعبة ولكن مجمل الامتحان سهل، بينما قال طلاب الشعبة العلمية خلال امتحانهم بالأمس إن امتحانهم كان سهلًا ومن الكتاب المدرسي ولا مشكلة فيه، مؤكدين أنه جاء سهلًا ولكن به بعض التريكات وهذا طبيعى، وأضاف الطلاب خلال تصريحات للدستور أنهم يتمنون أن يكون باقى مستوى الامتحانات على هذا المستوى دون حدوث أى مشاكل وأن تكون جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، مؤكدين أن الامتحانات الخاصة باللغة الأجنبية الثانية قد رسمت الفرحة على وجوههم بدلًا من امتحانات اللغة العربية التى أحزنتهم فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.

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