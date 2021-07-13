أثناء غسل الاواني.. مصرع طفلة غرقا في النيل بمنشأة القناطر

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بغرق طفلة، اليوم الثلاثاء، في نهر النيل في مدينة منشاة القناطر، وانتقلت على الفور قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة الطفلة.

- نتائج التحريات

وأشارت التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وثناء توقفها على حافة المياه اختل توازنها ولقت مصرعها غرقا لعدم تمكنها من السباحة.

اشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفلة كانت تغسل الاواني واختل توازنها وسقطت في المياه وتم تحرير محضر بالواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.