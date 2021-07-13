الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: استمرار مسابقات اللقاء القمي السابع للطلبة المثاليين

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

 تواصلت فعاليات اليوم الثاني للقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ وذلك بإقامة عدد من المسابقات والاختبارات، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتم عقد الاختبار التحريري في المعلومات والثقافة العامة للطلاب من الجامعات المشاركة بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، حيث قام بأداء الاختبار ٨٠ طالبًا وطالبة.

وتضمن الاختبار ٢٠ سؤالًا اختياريًا بواقع ١٠ درجات، بالإضافة إلى سؤال مقالي بواقع ٥ درجات، على أن يكون مجموع الدرجات الإجمالي للاختبار التحريري ١٥ درجة.

وقام الدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم (عضو لجنة التحكيم) بطرح الأسئلة الاختياري  على الطلاب ليقوموا بالإجابة عليها خلال ٢٥ ثانية لكل سؤال، وطرح أيضا السؤال المقالي ليقوموا بالإجابة عليه خلال ١٠ دقائق.

كما تم انعقاد مسابقة العرض التقديمي، والسمات الشخصية، وإدارة الحوار، من خلال الأستاذ الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور وليد خليل الأستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم (أعضاء لجنة التحكيم للطلاب) ود. عادل عبد الرازق أستاذ مساعد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، ود. دعاء محمود مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم (أعضاء لجنة التحكيم للطالبات)

وخلال تلك المسابقة قام كل طالب وطالبة بتقديم سيرتهم الذاتية والتعريف بأنفسهم عن طريق شرح قدراتهم العملية وكفائتهم العلمية ومشاركتهم في الدورات التدريبية المختلفة.

كما تم عقد اختبارات الدور التمهيدي بالمرحلة الأولى في اللغة الإنجليزية لعدد ٨٠ طالب وطالبة، وتكونت لجنة التحكيم من أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب، و أمل جلال محمد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، بالإضافة إلى اختبارات التنمية البشرية وخدمة المجتمع، وتكونت لجنة التحكيم من  سعد قاسم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، و نهلة عبد الرحيم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بمسابقة الثقافة العامة فقد تكونت لجنة التحكيم من  عماد عبد السلام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد ناصر بكلية الآثار.

وكذلك مسابقات الانشطة الطلابية وتكونت لجنة التحكيم من بثينة يوسف الأستاذ بكلية الزراعة، و عبد الكريم محمد الأستاذ بكلية العلوم، وعبير بياض الأستاذ بكلية التربية النوعية، ووليد رجب، المدرس بكلية الطب.

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم استمرار مسابقات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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