«بسبب ركنه عربية».. التحقيق في سحل سيدة بالساحل على يد «سايس»

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها اليوم الثلاثاء، في اتهام "سايس" وآخرين بالتعدي علي سيدة بدائرة قسم شرطة الساحل، وكلفت النيابة بسرعة اجرء التحريات حول الواقعة.

- تفاصيل البلاغ

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغا من سيدة، 30 سنة، قالت إنها تعرضت للضرب والسحل على يد مجموعة من السيدات وسايس وآخرين، على إثر مشادة كلامية بسبب ركن سيارتها.

وأكدت السيدة في بلاغها أنها أصيبت إصابات بالغة في جسدها بعد مشادة مع سايس بساحة سيارات بجانب أحد المطاعم الشهيرة بجوار كوبري الساحل، حيث فوجئت بآخرين يعتدون عليها بالضرب عقب خروجها من مطعم مجاور لساحة السيارات.

وأضافت السيدة في بلاغها أنها توجهت لسيارتها وطلبت من السايس تحريك سيارة تعرقل خروجها فوقعت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها آخرون "سيدات ورجال" بسحلها ما تسبب في تشويه جسدها نتيجة آثار عض، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

- عقوبة الضرب المفضي لعاهة مستديمة

تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).