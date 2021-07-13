الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب ركنه عربية».. التحقيق في سحل سيدة بالساحل على يد «سايس»

سيدة
سيدة

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها  اليوم الثلاثاء، في اتهام "سايس" وآخرين بالتعدي علي سيدة بدائرة قسم شرطة الساحل، وكلفت النيابة بسرعة اجرء التحريات حول الواقعة. 

- تفاصيل البلاغ

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغا من سيدة، 30 سنة، قالت إنها تعرضت للضرب والسحل على يد مجموعة من السيدات وسايس وآخرين، على إثر مشادة كلامية بسبب ركن سيارتها.

وأكدت السيدة في بلاغها أنها أصيبت إصابات بالغة في جسدها بعد مشادة مع سايس بساحة سيارات بجانب أحد المطاعم الشهيرة بجوار كوبري الساحل، حيث فوجئت بآخرين يعتدون عليها بالضرب عقب خروجها من مطعم مجاور لساحة السيارات.

وأضافت السيدة في بلاغها أنها توجهت لسيارتها وطلبت من السايس تحريك سيارة تعرقل خروجها فوقعت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها آخرون "سيدات ورجال" بسحلها ما تسبب في تشويه جسدها نتيجة آثار عض، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

 - عقوبة  الضرب المفضي لعاهة مستديمة

  تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).

سايس قسم شرطة الساحل الساحل كوبري الساحل سحل جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

سيدة «قطار منوف» تروي لـ«الدستور» كواليس اعتداء كمسري على رجل أمام ابنته

فتيات عن اتهام محامية وعصابتها بتسهيل الدعارة: حاولوا استغلالنا جنسيًا بإعلانات مزيفة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى