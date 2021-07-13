طلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، بإجمالي 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.

وكان قد أدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ) عدد 6 حالات نشر الامتحان علي الإنترنت وهم:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهازًا محمولًا ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهازًا محمولًا ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - محافظة الشرقية - محافظة المنيا - محافظة الإسماعيلية - محافظة الجيزة - محافظة أسوان - محافظة المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.