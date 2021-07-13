محافظ الفيوم: تنظيم يوم لوفود طلاب الجامعات لزيارة المعالم الأثرية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، الذي أقيم بملعب كلية الزراعة المطور بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم ووفود الجامعات المصرية المشاركة.

بدأت فعاليات اللقاء بطابور عرض شارك فيه طلاب ممثلين عن كل الجامعات المصرية، بصحبة عزف للموسيقى العسكرية.

وفى كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع الحضور والطلبة والطالبات وكافة الوفود المشاركة فى فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين، الذي يقام بجامعة الفيوم، التي ستظل منارة للعلم تستضيف كل ماهو جديد، لافتًا إلى أن الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا ورياضيًا وسلوكيًا هم مستقبل مصر وسواعد بناء التنمية الشاملة التي يسعي إليها الجميع.

ولفت المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بكافة الطلاب بمختلف الجامعات المصرية، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم لتحقيق التميز والتفوق على مختلف الأصعدة، كما أن الساحة مفتوحة أمام جميع الطلاب لاستقبال مواهبهم وإبداعاتهم المتميزة.

وكشف المحافظ عن تنظيم يوم لكافة الطلاب والوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، لزيارة معالم المحافظة البيئية والسياحية والأثرية التي يرجع عمرها لأكثر من 200 مليون سنة، وكذا زيارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مطالبًا الجميع بنقل كل ما يشاهدوه من ميزات نسبية ومعالم طبيعية متفردة تزخر بها المحافظة، لزملائهم بكافة الجامعات المصرية.

وفي ختام كلمته قدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية لجميع الحضور بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام والمناسبات الطيبة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، تحتضنه جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة 6 من الطلاب المتميزين، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 12 حتى 15 يوليو الجاري.

اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين

اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين

اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين