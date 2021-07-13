محافظ الفيوم: تنظيم يوم لوفود طلاب الجامعات لزيارة المعالم الأثرية
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، الذي أقيم بملعب كلية الزراعة المطور بجامعة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم ووفود الجامعات المصرية المشاركة.
بدأت فعاليات اللقاء بطابور عرض شارك فيه طلاب ممثلين عن كل الجامعات المصرية، بصحبة عزف للموسيقى العسكرية.
وفى كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع الحضور والطلبة والطالبات وكافة الوفود المشاركة فى فعاليات اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين، الذي يقام بجامعة الفيوم، التي ستظل منارة للعلم تستضيف كل ماهو جديد، لافتًا إلى أن الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا ورياضيًا وسلوكيًا هم مستقبل مصر وسواعد بناء التنمية الشاملة التي يسعي إليها الجميع.
ولفت المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بكافة الطلاب بمختلف الجامعات المصرية، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم لتحقيق التميز والتفوق على مختلف الأصعدة، كما أن الساحة مفتوحة أمام جميع الطلاب لاستقبال مواهبهم وإبداعاتهم المتميزة.
وكشف المحافظ عن تنظيم يوم لكافة الطلاب والوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية، لزيارة معالم المحافظة البيئية والسياحية والأثرية التي يرجع عمرها لأكثر من 200 مليون سنة، وكذا زيارة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مطالبًا الجميع بنقل كل ما يشاهدوه من ميزات نسبية ومعالم طبيعية متفردة تزخر بها المحافظة، لزملائهم بكافة الجامعات المصرية.
وفي ختام كلمته قدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية لجميع الحضور بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام والمناسبات الطيبة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
يذكر أن اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، تحتضنه جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة 6 من الطلاب المتميزين، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 12 حتى 15 يوليو الجاري.