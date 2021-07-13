الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة 50 كشاف إنارة بقريتى بنى محمد سلطان وتلة بالمنيا (صور)

صيانة كشافات وتركيب
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا

قامت اليوم الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، التابعة لمركز ومدينة المنيا، بصيانة بعض الكشافات على طريق بني محمد سلطان وطريق ريدة وطريق المحيط بقرية تلة، وذلك خلال حملة لإصلاح وصيانة الكشافات وتركيب لمبات الليد الجديدة. 

وقال المهندس عبد التواب حسين، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية ببني محمد سلطان، إنه تم  خلال الحملة صيانة 30 كشافًا كما تمت صيانة بعض الخلايا بطريق المحيط، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة أعمال الإنارة العامة وصيانة الكشافات حفاظا على الأرواح وتأمين سلامة الناس بجميع طرق وشوارع المنيا.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بتلة بصيانة خلية ضوئية على طريق المحيط الشرقي وتم تركيب وصيانة 20  كشافًا بحملة اليوم، وبخاصة أمام اللجان الخاصة المدارس التي بها لجان الثانوية العامة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز أنه سيتم المتابعة المستمرة للطرق حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر موجها بالتنسيق مع جميع الادارات الخدمية لراحة المواطن وتسهيلا عليهم

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الارتقاء بمنظومة الإنارة وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية نظمت العديد من حملات النظافة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بجانب حملات متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بارتداء الكمامة والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للورش والمقاهي والكافيهات والمتنزهات والحدائق العامة وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن ملفات النظافة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات والارتقاء بمنظومة الإنارة من الملفات التي لها اهتمام خاص.

صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
صيانة كشافات وتركيب لمبات ليد بقريتين بالمنيا
المنيا صيانة كشافات بني محمد سلطان قرية تلة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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