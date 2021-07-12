تحقيقات مكثفة لحل لغز جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتكثيف التحقيقات والجهود لحل لغز العثور على جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول، تم تشكيل فريق بحث لحل اللغز والعثور على الجثة داخل شقتها.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة أستاذة جامعية عمرها 28 سنة واتضح من التحريات أنها كانت تقيم فى الشقة المستأجرة منذ نهاية شهر مايو الماضى.

وقام رجال الأمن بالتحفظ على هاتفها للوصول لأهلها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNAأو بقعة دم.