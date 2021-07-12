الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البرى للعبور فى الاتجاهين

جريدة الدستور

واصلت السلطات المصرية اليوم الإثنين، فتح معبر رفح البرى للعبور فى الاتجاهين.

وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، عن استئناف الفتح اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار استقبال الحالات الإنسانية والحرجة وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى تواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة فى أى وقت.

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