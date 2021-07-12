مدير الصحة العالمية: العالم يواجه حالة طوارئ فى الأماكن منخفضة التلقيح ضد كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، إن العالم يواجه حاليا حالة طوارئ صحية أسوأ مما كانت عليه خاصة في الأماكن التي ينخفض فيها مستوى التلقيح.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة فى جنيف، الإثنين، أن المنظمة سجلت في الأسبوع الماضي رابع أسبوع لانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن العديد من المناطق عادت لتشهد ارتفاعًا فى عدد حالات الإصابة والمستشفيات تبلغ طاقتها القصوى في الوقت الذي ينتشر متحور دلتا، وأنه كان لا يصيب كل البلدان على قدر المساواة.

وحذر أن البلدان ذات التغطية المنخفضة للتلقيح تواجه وضعا مخيفا، حيث يؤدى متحور دلتا إلى موجات من حالات الإصابة وحالات الوفيات في الوقت الذى يواجه العمال الصحيون في الخطوط الأمامية والمسنون والضعفاء أخطارًا كبيرة، لافتا إلى أن متحور دلتا منتشر حاليًا في أكثر من 100 دولة.

وطالب مدير عام المنظمة الدولية بأن يكافح العالم جحيم الوباء، كما طالب شركات تصنيع اللقاحات بتقاسم براءات الاختراع والتكنولوجيا وشركتى فايزر ومودرنا بتقديم جرعات من لقاحيهما إلى مرفق كوفاكس، لتوجيهها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة بعد أن أوضحت البيانات أن اللقاحين يقدمان حماية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن المنظمة تبذل كل الجهود لإنشاء محاور جديدة لتصنيع اللقاحات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء موقعين جديدين فى كل من اليابان وأستراليا، بما سيساعد مرفق كوفاكس على الحصول على المزيد من جرعات اللقاحات.

في سياق متصل، أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، اليوم الإثنين: رصد السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" والأكثر انتشارا بين سلالاته، في 16 دولة إفريقية حتى الآن.

وقالت إخصائية الأمراض الفيروسية في المكتب الإقليمي، نيكي جوميدي- مويليتسي، في بيان على صفحة المكتب الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه من المعتقد أن تكون السلالة "دلتا"، المكتشفة لأول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى بنسبة 30 إلى 60 بالمائة، داعية الجميع للحصول على اللقاحات المتوفرة لديهم.