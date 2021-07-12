الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بعد تبنيها طفلين من ذوى الهمم».. قصة حورية فرغلي مع التبني

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها تبنت طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتكفل بهما تماما منذ فترة طويلة، وقالت في تصريحات سابقة إنها تزورهما من فترة إلى أخرى، لكنها لا تزورهما بشكل مستمر لأنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة التي يمران بها، لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 


"حرمانها من الزواج" 
كشفت في وقت سابق أن أحد الأشخاص قام بسحر لحرمانها من الزواج والإنجاب ولتصبح طريحة الفراش. 


"ورم في الرحم" 
يأتى إعلان حورية فرغلى، بتبنى طفلين من ذوى الهمم بعد ظهورها فى لقاء تليفزيونى عام 2016، لتعلن أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم فى الرحم، وخشيت ان ينتشر السرطان في جسدها ليحدث استئصال للرحم. 


"ابن مساعدة لها" 
وأعلنت حورية فرغلي في لقاء تلفزيوني بعد عودتها من الخارج وإجراء عمليات في الخارج، أنها أيضا تبنت من قبل ابن مساعدة لها في المنزل غير مصرية. 


وعندما جاءت لها وأكدت أنها حملت من رجل غريب وأن هذا الرجل تركها وهرب، وهي كانت تريد أن تتخلص من الطفل، فهي رفضت هذا الأمر وطلبت منها أن تقوم هي بتربيته والاعتناء به.

وقالت حورية في تصريحات سابقة: "حرمني الله من نعمة الإنجاب، لكن في المقابل عوضني، وأرسل لي فتاة فقيرة بسيطة حامل في الشهر الرابع، وكان يصعب عليها إجهاض جنينها، فقلت لها إنني لا أستطيع تبني مولودها بمفردي لأنني لست متزوجة، وطلبت منها العيش معي في منزلي ونربيه سويا".

واستكملت أنه تم تسجيل الطفل باسم السائق الخاص بها وهو غير والده، وربت الطفل وعلمته وكانت هي والطفل مرتبطين ببعض كثيراً. ولكن والدته عندما وجدتهم متعلقين ببعض بهذا الحد أخذت أبنها وهربت إلى بلادها بعد كل ما قامت بتقديمه له.

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي تتبنى ذوي الهمم ورم الرحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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