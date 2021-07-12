«السكة الحديد»: لجان تفتيش سرية وغلق صفحات بيع إلكترونية لإنهاء السوق السوداء لتذاكر العيد

شددت هيئة السكك الحديدية، الرقابة على عمليات حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك وذلك لضمان منع السوق السوداء لبيع التذاكر، للتخلص من الأزمة التي تقع بشكل مستمر خلال فترة الأعياد وينتج عنها استغلال الركاب أما عن طريق الإنترنت أو أمام المحطات.

- طرح التذاكر للحجز قبل العيد بفترة 14 يوما

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد لـ "الدستور"، إن الهيئة شددت الرقابة على عملية حجز تذاكر العيد وذلك من خلال طرح التذاكر للحجز قبل العيد بفترة 14 يوما لحجز التذاكر يوم بيوم، فقامت الهيئة طرح التذاكر في الفترة من 13 يوليو وحتي 31 يوليو بشكل منفصل، حيث يتم طرح تذاكر يوم 31 يوليو في يوم 16 يوليو لضمان عدم طرح التذاكر كلها فى وقت واحد مما يترتب عليه تكدس شديد على منافذ بيع التذاكر وعدم السيطرة على صرافي التذاكر وبالتالي عدم إحكام السوق السوداء.

وأوضحت المصادر إنه تم وضع لجان تفتيش على عملية بيع تذاكر عيد الأضحى، وذلك لضمان التفتيش على صرافي التذاكر للتأكد من حجز 4 تذاكر فقط لكل مواطن بعد التأكد من البطاقة الخاصة به وعدم تسجيلها مرة من قبل للحجز، لافتين إلي أنه في حال التسجيل بها من قبل يتم منه البطاقة من الحجز.

- تشكيل لجان سرية داخل المحطات الرئيسية

وأضافت المصادر، إنه تم تشكيل لجان سرية داخل المحطات الرئيسية وذلك لضمان التفتيش بجوار المحطات حيث يتواجد بعد المواطنين، الذين يقوموا بشراء التذكر بشكل صحيح ويقوموا بتجميعها وبيعها خارج سور المحطة بسعر أعلى من سعرها العادي، لذا يتم التفتيش عليهم وذلك بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، لافتين إلى إنه وفقا لما جاء في القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فإن هناك حظر لعملية شراء التذاكر وبيعها بقصد ووفقا للقانون فتذاكر السكة الحديد لا يجوز لغير الموظف المختص لبيعها أو عرضها للبيع، وعقوبة القيام بذلك السجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيها.

- فرض الرقابة على عملية بيع التذاكر عبر الإنترنت

وأشارت المصادر إلي أنه تم فرض الرقابة على عملية بيع التذاكر عبر الإنترنت، حيث تم ضبط صفحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بعرض التذاكر عبر صفحتها بضعف سعرها ويمكن توصيلها حتي المنزل، وتم ضبط تلك الصفحة والإبلاغ عنها وغلقها.

- تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات إضافية بعربات مكيفة وروسي وتحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومي بإجمالي عدد 131736 مقعد يوميا، وذلك لخدمة أهالينا بالوجهين القبلي والبحري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، والذى يأتي ضمن حرص الهيئة على توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب.

و تقرر اعتباراً من يوم 13/7/2021 وحتى يوم30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة08.45 اليوم التالي ، كما سيتم اعتبارا من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي.

ويتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسباني وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسباني، كما تقرر اعتبارا من يوم 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي ، كما سيتم يوم14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي ، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسباني وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسباني.

وأشارت الهيئة أنه سيتم تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان خلال الفترة من 17-19/7/2021 ، وقطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك ، حيث يتم صرف التذاكر الخاصة بهم يدوى لتلبية رغبات السادة المسافرين، ومن ناحية أخرى سيتم تشغيل عدد 4 قطارات روسى خلال الفترة من 13-31/7/2021 ، حيث يتكون كلقطار من عدد

وأوضحت الهيئة أن يتم فتح الحجز على جميع القطارات المكيفة بالوجه القبلي لأعمال الحجز المسبق، صباح اليوم التالي، في تمام الساعة 7.00 صباحاً، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر و"أبلكيشن" الحجز تطبيق الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة ، وذلك بناء على توجيهات الفريق وزير النقل لمنع ظاهرة السوق السوداء والتهرب من دفع الأجرة.