السكة الحديد تقرر تغيير مسار عدد من القطارات بالوجه البحري اليوم

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأثنين، بتغيير مسار عدد من القطارات على وجه البحري، وذلك من أجل أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة من تغيير نظم الإشارات وتطوير المزلقانات، حيث تقوم بتغيير مسار قطار ٢٨ يتم مسيرة من اسكندرية/ طنطا/ منوف /القاهرة بدلا من اسكندرية / طنطا/ / القاهرة (الطوالى).

وأوضحت هيئة السكة الحديد إنه سيتم تغيير مسار قطار 340 يتم مسيرة من المنصورة / الزقازيق /شبين القناطر/ القاهرة بدلا من المنصورة / الزقازيق /بنها/ القاهرة (الطوالى).

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة / الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة "تحيا مصر"، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 10/7/2021 والقطارات هى: 142/ 1111 /1110/141 ، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات (تحيا مصر)، والذى يأتى فى إطار الخطة التي تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديده لتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة أنها قررت اختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بمحطة القاهرة وذلك اعتبارا من يوم 13/7/2021 على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساءً ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساءً ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساءاً.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان vip.. يزداد إقبال المواطنين على القطارات قبل فترة عيد الأضحى المبارك وذلك كون القطارات الوسيلة الأكثر سرعة والآمنة، ونسلط الضوء على مواعيد القطارات vip من القاهرة وحتى أسوان، وكذلك مواعيد القطارات من أسوان وحتى القاهرة.

وتوفر هيئة السكة الحديد مواعيد قطارات القاهرة - أسوان، وكذلك مواعيد قطارات أسوان - القاهرة، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات قبل السفر.