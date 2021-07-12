بيلاروسيا تتصدر منافسات السباحة في تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي

أعلنت الأكاديمية البحرية عن انتهاء منافسات السباحة لتتابع السيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وحصد ثنائي منتخب بيلا روسيا، كاترينا سوكورا و كريستينا أيستونيا، المركز الأول بمجموع نقاط 311 نقطة ، بينما احتل لاعبي منتخبمصر، أميرة قنديل و سلمي أيمن، المركز الثاني بمجموع نقاط 306 ، فيما جاء ثنائي المنتخب الإيطالي، باتريكا ميركوري و أليس رينادو،في المركز الثالث بمجموع نقاط 303.

الجدير بالذكر، أن منافسات التتابع للسيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث، قد انطلقت صباح اليوم الأثنين، ويمثل منتخب مصر فيهابفريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ) ، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافساتالسلاح الإضافية في تمام الرابعة ،ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء ، و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن فيالثامنة مساء.



ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنساوجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقياوإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يقود المنتخب الوطني روؤف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغيرومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعليالوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصروخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن و الدكتور باسل جميل طبيبالمنتخب الوطني.