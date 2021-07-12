الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل تُقبل الأضحية التي استدان صاحبها ثمنها؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم شراء الأصحية
حكم شراء الأصحية بالتقسيط

يرغب الجميع في التقرب إلى الله، وأقرب أشكال هذا التقرب وأشهرها هي الأضحية، لكنها ومع ارتفاع الأسعار المستمر كل عام، يصعب على البعض تقديمها، والإقبال على شرائها، واتجه عدد كبير إلى التفكير في تقسيط ثمن الأضحية خاصة بعد ظهور عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تحث على الأضحية وتقدم عروض لتقسيطها فهل تقل الأضحية التي قام صاحبها بتقسيطها؟.

حكم تقسيط ثمن أضحية عيد الأضحى 2021

في إجابتها على هذا التساؤل الذي يدور في ذهن الكثيرين، تقول دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، وأن صك الأضحية بالتقسيط عبر الجمعيات المختلفة هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها.

هل يجوز تقسيط ثمن الأضحية؟

 وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

وأضافت في ردها على سؤال:" تقوم جمعية خيرية كُلَّ عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين بالتقسيط، وبنفس القيمة النقدية للصك وبدون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم؟ قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح":وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ- فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ.

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وقد نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" [وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ.

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