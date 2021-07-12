الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفيوم تخصص 13 مجزرا ونقطة ذبيح بمراكز المحافظة استعدادا لعيد الأضحى

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الفيوم: ذبح أضاحي المواطنين مجاناً بالمجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى المبارك

 


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن فتح 13 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

 

وناشد المحافظ، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

وفي ذات السياق، وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بتوفير كل مايلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وكذلك توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

 

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفي مركز أبشواي مجزر أبشواى، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين.

 

أما في مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفي مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح مطرطارس، ونقطة ذبيح سنهور القبلية، أما في مركز طامية فقد تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز يوسف الصديق يتم الذبح داخل مجازر أبشواي.

الأنصاري تخصيص 13 مجزرا ذبيح الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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