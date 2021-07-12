الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: تشديدات على ارتداء الكمامة وتكثيف التعقيم خلال فترة عيد الأضحى

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواصلة أعمال تعقيم وتطهير القطارات اليوم الإثنين، وذلك لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

 

وأوضحت هيئة السكة الحديد اليوم في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك تكثيفًا لأعمال تعقيم وتطهير القطارات، وذلك قبل خروجها من الورش نظرًا لزيادة عدد الركاب في المرفق بسبب احتفالات عيد الأضحى، لافتة إلي أن هناك تعقيمًا للمبنى بالكامل إلى جانب تعقيم المحطات الرئيسية وكذلك المصاعد والسلالم والأرصفة.
 

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي أنه يتم التشديد على ارتداء الكمامة قبل الدخول من المحطات وذلك بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.


بدأت السكة الحديد اليوم الإثنين حجز تذاكر يوم ٢٦ يوليو المقبل والخاصة بالعودة من إجازة عيد الاضحي المبارك، وذلك قبل موعد السفر بـ١٤ يومًا لضمان تنظيم عملية بيع التذاكر قبل فترة العيد. 

 

وقامت هيئة السكة الحديد بفرض الرقابة على بيع التذاكر من خلال القيام بحجز التذاكر قبلها بمدة كافية ولتقليل التكدس على منافذ بيع التذاكر.

 

وتعتبر وسيلة النقل عبر السكة الحديد من أكثر الوسائل الآمنة والأسرع على الإطلاق، ويفضل معظم المسافرون استقلال قطارات السكة الحديد.. وفي هذا السياق نسلط الضوء على مواعيد قطارات الإسكندرية - بنها وكذلك القطارات من بنها - الإسكندرية.

 

ويتجه يوميًا من الإسكندرية إلى بنها 6 قطارات إكسبريس إسباني، و9 قطارات أخرى من بنها إلى الإسكندرية. 

 

مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية

 

  • القطار رقم 903 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 6:40 صباحا حتى يصل إلى الاسكندرية الساعة 9:20 صباحا.
  • القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.
  • القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.
  • القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.
  • القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.
  • القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.
  • القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.
  • القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.
  • القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.
القطارات تعقيم تطهير عيد الأضحى اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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