وزيرة الصحة: مصر ستكون صرحا كبيرا للأدوية يخدم الدول الإفريقية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستكون صرحاً كبيراً يخدم الدول الإفريقية، لافتة إلى أن القيادة السياسية تدعم وكالة الدواء الإفريقية.

وأوضحت أنه قريباً سيتم إقرار اتفاق وكالة الدواء الإفريقية من الدول الأفارقة، على أن ترى النور في شهر فبراير المقبل بعد موافقة الدول الإفريقية عليها.

وأشارت إلى أن مصر ستوجه الأدوية للدول الإفريقية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، لتغطية كافة احتياجات القارة من الأدوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لوكالة الدواء الإفريقية AMA، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وصفحة المتحدث الرسمي للوزارة على "فيسبوك".

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 656 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218412 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 117 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 283102 من ضمنهم 218412 حالة تم شفاؤها، و16396 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.