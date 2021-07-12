عمال النظافة «جنود مجهولون» في ماراثون الثانوية العامة

مع انطلاق اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة يبرز دور عمال النظافة وبشدة في محيط اللجان في جميع المحافظات لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للطلاب ولأولياء الأمور، الذين يفترشون محيط المدارس في انتظار أطفالهم.

أمام مدارس حي المقطم تجوب عربات القمامة ومعها الجنود المجهولين لتنظيف الشوارع المحيطة بالمدارس وجمع القمامة، في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث يبدأون عملهم في كل صباح قبل بداية الامتحان وحتى ينتهي اليوم.

يقول سعيد محمد، عامل نظافة، إن العمل يصبح مكثفاً خلال أيام الامتحانات، لمساعدة الطلاب في امتحاناتهم على أكمل وجه، دون وجود أشياء تشوه البيئة المحيطة باللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة، متابعاً أن الغرض من ذلك تهيئة مناخ مناسب لهم أثناء قضاء فترة امتحاناتهم.

عمال النظافة: دورنا لا يقل عن أي مسؤول في الامتحانات

وفي محافظة الإسكندرية، ينتشر عمال النظافة أمام محيط اللجان أيضاً غير عابئين بدرجات الحرارة المرتفعة.

يقول أحد عمال النظافة إن امتحانات الثانوية العامة، من أصعب أوقات العام فتجعل أولياء الأمور على أعصابهم نتيجة الضغط النفسي أثناء أداء أبنائهم الامتحانات.

ويضيف أن «دورنا لا يقل عن دور أي مسؤول في امتحانات الثانوية العامة، بل يكون له أهمية حيث يتم الانتشار التام بمحيط المدارس، التي يوجد بها امتحانات الطلاب، ويتم التنظيف أمامها جيدا قبل توافد الطلاب حتى تخلق لهم جو من التركيز اثناء أداء الامتحانات».

وأدى اليوم الإثنين طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث بدأ الوقت الامتحاني في الساعة العاشرة من صباح اليوم، ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت.