على هامش معرض الكتاب.. «الشارقة للتراث» يزور دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق

زار وفد معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم الدكتورة عايدة عبد الغني مدير عام الدار، وعدد من المديرين والمسؤولين فيها.

واطلع رئيس المعهد صحبة الوفد المرافق له، الذي ضم كلاً من الأستاذ أحمد البيرق، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، والأستاذ أحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية، والدكتور منّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر، على مختلف مرافق الدار والمتاحف المتخصصة التي تحتويها والتي تعنى في المقام الأول بالكتابة والكتاب والطباعة وتطور أدواتها وأساليبها، بالإضافة إلى معارض الزخرفة والخط العربي، ومكتبة الكتب التي تأسست سنة 1870 لتقف اليوم شاهداً على الغنى الثقافي لمصر وتكون مركز إشعاع فكري ومعرفي.

واستمع المسلّم إلى شروح وافية حول ما تحويه تلك المتاحف وتاريخها الذي يتجاوز عدة قرون، ودور الدار التاريخي في رفد طلبة العلم بمراجع علمية رصينة، هذا الدور الذي تستمر الدار بأدائه حتى يومنا هذا لما تحويه من مكتبة غنية بأمهات الكتب إلى جانب الكتب العصرية ذات البعد التاريخي.

وكان وفد معهد الشارقة للتراث قد اطلع في مستهل زيارته على فيلم تسجيلي قصير حول جهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إعادة ترميم دار الكتب والوثائق القومية بعد الخراب الذي طاله إثر انفجار كان يستهدف مديرية أمن القاهرة في العام 2014.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي على هامش مشاركة معهد الشارقة للتراث في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021، وسعيه الدائم لبناء شراكات معرفية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.