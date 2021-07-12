محافظ أسيوط ومسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم المشروعات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وذلك لبحث الموقف التنفيذى لمشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة فضلا عن المعمل المركزى بشركة مياه الشرب والجارى انشائه وفقًا لاحدث المواصفات العالمية لخدمة المحافظة ومحافظات الصعيد.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة وذلك لخدمة 7 آلاف مستفيد من الأهالي بالإضافة إلى مليون زائر لدير السيدة العذراء مريم على مدار العام "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة" وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع بلغت 8.9 مليون دولار أمريكي بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ المشروع و6 مليون جنيها لزوم التأمين الاجتماعي.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ العديد من المشروعات في ضوء إتفاقية "دعم حلول المتكاملة للمياه" والتي تستهدف زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في بعض محافظات الصعيد فضلا عن التعاون مع شركة مياه الشرب لإنشاء أكبر معمل مركزي بشركة المياه على مساحة 1200 متر ويتكون من 5 طوابق والذي سيقدم خدماته لجميع محافظات الصعيد في مجال تحليل المياه والذى يضم أحدث الأجهزة والمعدات وفقًا للمواصفات القياسية العالمية في قطاع المعامل ويعتبر اضافة جديدة لمشروعات شركة مياه الشرب بأسيوط معلناً تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأكد المهندس عاطف عزت إنه في ضوء تفعيل إتفاقية "دعم الحلول المتكاملة للمياه" يجرى استكمال أعمال انشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة الألماني بمنطقة شرق أسيوط والذي سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي سيقدم خدماته للمحافظات ومحافظات الصعيد مشيرًا إلى تفقده بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية ومنها مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة بمركز أسيوط مشيدًا بنسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروع كما تفقد خط الطرد وخط الانحدار بالمشروع.

وأضاف المهندس محمد صلاح إنه تم تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة نهو المشروعات وفقاً للخطة الزمنية والمواصفات الفنية لافتًا إلى المتابعة المستمرة والميدانية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لسرعة نهو الأعمال.

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط